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Doral, FL
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7360 NW 114th Ave
Last updated July 16 2020 at 11:40 PM

7360 NW 114th Ave

7360 Northwest 114th Avenue · No Longer Available
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Location

7360 Northwest 114th Avenue, Doral, FL 33178

Amenities

in unit laundry
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
gym
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
gym
parking
pool
BEAUTIFUL REMODELED CONDO IN PALM GARDENS AT DORAL, WITH 2 BEDROOMS & 2 FULL BATHROOMS. CONVENIENCE FIRST FLOOR CONDO, NOT STAIRS, NEW CABINET KITCHEN WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES, REMODELED BATHROOM CABINETS, FRESHLY PAINTED, TILE THROUGHOUT, VERY CLEAN UNIT ON FIRST FLOOR, WASHER & DRYER INSIDE THE UNIT, ASSIGNED PARKING SPACE. GATED COMMUNITY, ENJOY THE CLUB'S GYM & A LARGE POOL. CENTRALLY LOCATED, ENJOY AT WALKING DISTANCE CLOSE TO A+ SCHOOLS, MALLS AND MAJOR HIGHWAYS. **SORRY NO PETS, NO EXCEPTIONS** PLEASE NOTICE LANDLORD REQUIRED 1ST MONTH & 2 MONTHS SECURITY DEPOSIT. DON'T MISS THIS CHANCE TO MAKE IT YOUR CLIENT DREAM HOME. WILL NOT LAST!!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7360 NW 114th Ave have any available units?
7360 NW 114th Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Doral, FL.
What amenities does 7360 NW 114th Ave have?
Some of 7360 NW 114th Ave's amenities include in unit laundry, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7360 NW 114th Ave currently offering any rent specials?
7360 NW 114th Ave is not currently offering any rent specials.
Is 7360 NW 114th Ave pet-friendly?
No, 7360 NW 114th Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Doral.
Does 7360 NW 114th Ave offer parking?
Yes, 7360 NW 114th Ave offers parking.
Does 7360 NW 114th Ave have units with washers and dryers?
Yes, 7360 NW 114th Ave offers units with in unit laundry.
Does 7360 NW 114th Ave have a pool?
Yes, 7360 NW 114th Ave has a pool.
Does 7360 NW 114th Ave have accessible units?
No, 7360 NW 114th Ave does not have accessible units.
Does 7360 NW 114th Ave have units with dishwashers?
Yes, 7360 NW 114th Ave has units with dishwashers.
Does 7360 NW 114th Ave have units with air conditioning?
No, 7360 NW 114th Ave does not have units with air conditioning.
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