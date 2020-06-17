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Delray Beach, FL
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900 Dogwood Drive
Last updated May 18 2020 at 6:19 PM

900 Dogwood Drive

900 Dogwood Drive · (561) 251-6001
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Location

900 Dogwood Drive, Delray Beach, FL 33483

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 239 · Avail. now

$1,600

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2 Bed · 2 Bath · 1200 sqft

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Amenities

dishwasher
walk in closets
pool
air conditioning
clubhouse
ice maker
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
ice maker
microwave
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 900 Dogwood Drive have any available units?
900 Dogwood Drive has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Delray Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Delray Beach Rent Report.
What amenities does 900 Dogwood Drive have?
Some of 900 Dogwood Drive's amenities include dishwasher, walk in closets, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 900 Dogwood Drive currently offering any rent specials?
900 Dogwood Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 900 Dogwood Drive pet-friendly?
No, 900 Dogwood Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Delray Beach.
Does 900 Dogwood Drive offer parking?
No, 900 Dogwood Drive does not offer parking.
Does 900 Dogwood Drive have units with washers and dryers?
No, 900 Dogwood Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 900 Dogwood Drive have a pool?
Yes, 900 Dogwood Drive has a pool.
Does 900 Dogwood Drive have accessible units?
No, 900 Dogwood Drive does not have accessible units.
Does 900 Dogwood Drive have units with dishwashers?
Yes, 900 Dogwood Drive has units with dishwashers.
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