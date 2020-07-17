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185 Northeast 4th Avenue
Last updated July 17 2020 at 7:52 AM

185 Northeast 4th Avenue

185 Northeast 4th Avenue · (561) 923-8394
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Location

185 Northeast 4th Avenue, Delray Beach, FL 33483

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

2 Bedrooms

Unit 210 · Avail. now

$3,490

2 Bed · 2 Bath · 1087 sqft

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Amenities

patio / balcony
pet friendly
parking
pool
bike storage
bbq/grill
Unit Amenities
furnished
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
bbq/grill
bike storage
lobby
185 Northeast 4th Avenue Apt #210, Delray Beach, FL 33483 - 2 BR 2 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Exit Realty Mizner, Exit Realty Mizner, (561) 923-8394. Available from: 07/06/2020. Pets: Cats, Small dogs, Large dogs allowed. DELRAY BEACH 2 BEDROOM 2 BATH $3490 MONTHLY PROPERTY ID: RX-10614440 C/O: 441 Realty LLC LOCATION! LOCATION!! LOCATION!!! THIS 2 BEDROOM 2 FULL BATHROOM ,FULLY FURNISHED CLEAN LOFT IS AVAILABLE FOR AN ANNUAL OR SHORT TERM RENTAL CALL FOR 2020 SEASONAL PRICING. THIS BEAUTIFUL CONDO FEATURES E PRIVATE OUTDOOR PATIO IN THE HEART OF DOWNTOWN DELRAY YOU ARE A 2 MINUTE WALK TO DELRAYS FAMOUS ATLANTIC AVE AND PINEAPPLE GROVE . SHORT WALK OR BIKE TO THE BEACH. OCEAN CITY LOFTS BOASTS A RESORT STYLE POOL AND BBQ AREA W/ LARGE SUNNING DECK. SECURE LOBBY ENTRANCE , COVERED PARKING AND BIKE STORAGE. .. MOVE IN REQUIREMENTS: FIRST/LAST/SECURITY NO EVICTIONS PET RESTRICTIONS .. TO SCHEDULE A SHOWING CONTACT EXIT REALTY MIZNER 561.501.1001 INFO@EXITREALTYMIZNER.COM IG: EXIT_REALTY_MIZNER [ Published 17-Jul-20 / ID 3614763 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 185 Northeast 4th Avenue have any available units?
185 Northeast 4th Avenue has a unit available for $3,490 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Delray Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Delray Beach Rent Report.
What amenities does 185 Northeast 4th Avenue have?
Some of 185 Northeast 4th Avenue's amenities include patio / balcony, pet friendly, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 185 Northeast 4th Avenue currently offering any rent specials?
185 Northeast 4th Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 185 Northeast 4th Avenue pet-friendly?
Yes, 185 Northeast 4th Avenue is pet friendly.
Does 185 Northeast 4th Avenue offer parking?
Yes, 185 Northeast 4th Avenue offers parking.
Does 185 Northeast 4th Avenue have units with washers and dryers?
No, 185 Northeast 4th Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 185 Northeast 4th Avenue have a pool?
Yes, 185 Northeast 4th Avenue has a pool.
Does 185 Northeast 4th Avenue have accessible units?
No, 185 Northeast 4th Avenue does not have accessible units.
Does 185 Northeast 4th Avenue have units with dishwashers?
No, 185 Northeast 4th Avenue does not have units with dishwashers.
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