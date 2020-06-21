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Coconut Creek, FL
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4416 Northwest 20th Street
Last updated June 21 2020 at 4:50 AM

4416 Northwest 20th Street

4416 Northwest 20th Street · (305) 684-7594
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4416 Northwest 20th Street, Coconut Creek, FL 33066
Coral Gate

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Amenities

patio / balcony
recently renovated
gym
basketball court
tennis court
clubhouse
Unit Amenities
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
basketball court
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gym
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4416 Northwest 20th Street Apt #460, Coconut Creek, FL 33066 - 2 BR 2 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Kamera Stone, One Step Ahead Realty, (305) 684-7594. Available from: 05/11/2020. No pets allowed. BACK ON THE MARKET, AVAILABLE RIGHT AWAY, RECENTLY REMODELED FIRST FLOOR UNIT IN POND APPLE VILLAGE. QUIET NEIGHBORHOOD, COMFORTABLE APARTMENT,FRESHLY PAINTED NEW MASTER BATH, NEW APPLIANCES AND GREAT ENCLOSED PATIO TO ENJOY YOUR EVENINGS IN. NEW FLOORS AND CROWN MOLDING GIVE YOU THE LOOK FEEL OF HIGHEND LIVING. ENJOY ALL THE AMENITIES THE TOWNSHIP HAS TO OFFER ITS RESIDENTS TO INCLUDE CLUB HOUSE, THEATHER, WALKING TRAIL, GYM, TENNIS, BASKETBALL, AND MORE. HOA REQUIRES 640 minimum credit score nd 2-3 wk approval needed. [ Published 21-Jun-20 / ID 3543047 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4416 Northwest 20th Street have any available units?
4416 Northwest 20th Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Coconut Creek, FL.
What amenities does 4416 Northwest 20th Street have?
Some of 4416 Northwest 20th Street's amenities include patio / balcony, recently renovated, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4416 Northwest 20th Street currently offering any rent specials?
4416 Northwest 20th Street isn't currently offering any rent specials.
Is 4416 Northwest 20th Street pet-friendly?
No, 4416 Northwest 20th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Coconut Creek.
Does 4416 Northwest 20th Street offer parking?
No, 4416 Northwest 20th Street does not offer parking.
Does 4416 Northwest 20th Street have units with washers and dryers?
No, 4416 Northwest 20th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 4416 Northwest 20th Street have a pool?
No, 4416 Northwest 20th Street does not have a pool.
Does 4416 Northwest 20th Street have accessible units?
No, 4416 Northwest 20th Street does not have accessible units.
Does 4416 Northwest 20th Street have units with dishwashers?
No, 4416 Northwest 20th Street does not have units with dishwashers.
Does 4416 Northwest 20th Street have units with air conditioning?
No, 4416 Northwest 20th Street does not have units with air conditioning.
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