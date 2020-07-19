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Azalea Park, FL
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5911 Yucatan Dr
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

5911 Yucatan Dr

5911 Yucatan Drive · No Longer Available
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Location

5911 Yucatan Drive, Azalea Park, FL 32807
Azalea Park

Amenities

pet friendly
Unit Amenities
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
Pets: OK, Up To 50lbs&#8194;(Dangerous Pets are not permitted, Pit Bulls, etc.)
AVAILABLE: September 17, 2018

***HURRY THIS OFFER ENDS SOON. OFFER FOR QUALIFIED APPLICANTS ONLY (PLEASE VIEW OUR APPLICATION GUIDELINES AT OUR WEBSITE.). THIS OFFER IS BASED UPON A 12 MONTH LEASE BEING SIGNED WITHIN 3 DAYS OF THE INITIAL VIEW OF THE OF PROPERTY. OCCUPANCY OF PROPERTY AND COMMENCEMENT OF RENTAL AGREEMENT MUST BEGIN WITHIN 14 DAYS OF THE INITIAL VIEWING OF THE PROPERTY. THE RENT FOR THE FIRST 120 DAYS OF THE LEASE ON THIS PROPERTY IS $1,099.00 PER MONTH. THE REMAINING TERMS OF THE LEASE SHALL BE BASED UPON THE ORIGINAL LISTED PRICE OF $1,199.00 PER MONTH. THE TENANT MUST FULFILL THE ENTIRE LEASE, OR THE AMOUNT THAT WAS DISCOUNTED ON THE FIRST 120 DAYS WILL BE CHARGED AT TIME OF TERMINATION AS ADDITIONAL RENT. THE SECURITY DEPOSIT DUE WITH AN APPROVED APPLICATION IS $1,199.00. OTHER FEES/DEPOSITS MAY APPLY.***

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5911 Yucatan Dr have any available units?
5911 Yucatan Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Azalea Park, FL.
Is 5911 Yucatan Dr currently offering any rent specials?
5911 Yucatan Dr is not currently offering any rent specials.
Is 5911 Yucatan Dr pet-friendly?
Yes, 5911 Yucatan Dr is pet friendly.
Does 5911 Yucatan Dr offer parking?
No, 5911 Yucatan Dr does not offer parking.
Does 5911 Yucatan Dr have units with washers and dryers?
No, 5911 Yucatan Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 5911 Yucatan Dr have a pool?
No, 5911 Yucatan Dr does not have a pool.
Does 5911 Yucatan Dr have accessible units?
No, 5911 Yucatan Dr does not have accessible units.
Does 5911 Yucatan Dr have units with dishwashers?
No, 5911 Yucatan Dr does not have units with dishwashers.
Does 5911 Yucatan Dr have units with air conditioning?
No, 5911 Yucatan Dr does not have units with air conditioning.
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