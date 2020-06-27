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1716 East 16th Avenue
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1716 East 16th Avenue

1716 East 16th Avenue · No Longer Available
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Location

1716 East 16th Avenue, Denver, CO 80218
City Park West

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
fireplace
Unit Amenities
fireplace
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1716 East 16th Avenue have any available units?
1716 East 16th Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Denver, CO.
How much is rent in Denver, CO?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Denver Rent Report.
Is 1716 East 16th Avenue currently offering any rent specials?
1716 East 16th Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 1716 East 16th Avenue pet-friendly?
No, 1716 East 16th Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Denver.
Does 1716 East 16th Avenue offer parking?
No, 1716 East 16th Avenue does not offer parking.
Does 1716 East 16th Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 1716 East 16th Avenue offers units with in unit laundry.
Does 1716 East 16th Avenue have a pool?
No, 1716 East 16th Avenue does not have a pool.
Does 1716 East 16th Avenue have accessible units?
No, 1716 East 16th Avenue does not have accessible units.
Does 1716 East 16th Avenue have units with dishwashers?
No, 1716 East 16th Avenue does not have units with dishwashers.
Does 1716 East 16th Avenue have units with air conditioning?
No, 1716 East 16th Avenue does not have units with air conditioning.
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