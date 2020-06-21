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Colorado Springs, CO
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5535 Sunrise Mesa Drive
Last updated June 13 2020 at 12:27 PM

5535 Sunrise Mesa Drive

5535 Sunrise Mesa Drive · No Longer Available
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Location

5535 Sunrise Mesa Drive, Colorado Springs, CO 80924
Wolf Ranch

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
w/d hookup
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
on-site laundry
parking
garage
5535 Sunrise Mesa Drive Available 07/11/20 BEAUTIFUL TWO STORY WITH FINISHED BASEMENT - PLEASE CALL OUR OFFICE TO MAKE SURE WE DON'T HAVE ANY PENDING APPLICATIONS 719-264-4394 *** An application must be filled out for each adult*** The application process is 24-48 hours.Upon approval of the application the deposit is due in certified check or money order.Please look at our website for information regarding this property at www.proadvantagepm.com

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NO PETS ALLOWED

DIRECTIONS; FROM POWERS, EAST ON RESEARCH, LEFT ON GRAND CORDERA, RIGHT ON SKY MEADOW DRIVE, RIGHT ON SUNSTONE DRIVE, LEFT ON SUNRISE MESA DRIVE

***PLEASE NOTE THAT THERE IS NO SMOKING ALLOWED IN ANY OF OUR PROPERTIES. THERE IS NO GROWING, SELLING, DISTRIBUTING OR SMOKING OF MARIJUANA UNDER ANY CIRCUMSTANCES AT ANY OF OUR PROPERTIES BY TENANT(S) OR GUESTS***

No Pets Allowed

(RLNE5827394)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5535 Sunrise Mesa Drive have any available units?
5535 Sunrise Mesa Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Colorado Springs, CO.
How much is rent in Colorado Springs, CO?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Colorado Springs Rent Report.
What amenities does 5535 Sunrise Mesa Drive have?
Some of 5535 Sunrise Mesa Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5535 Sunrise Mesa Drive currently offering any rent specials?
5535 Sunrise Mesa Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 5535 Sunrise Mesa Drive pet-friendly?
No, 5535 Sunrise Mesa Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Colorado Springs.
Does 5535 Sunrise Mesa Drive offer parking?
Yes, 5535 Sunrise Mesa Drive does offer parking.
Does 5535 Sunrise Mesa Drive have units with washers and dryers?
Yes, 5535 Sunrise Mesa Drive offers units with in unit laundry.
Does 5535 Sunrise Mesa Drive have a pool?
No, 5535 Sunrise Mesa Drive does not have a pool.
Does 5535 Sunrise Mesa Drive have accessible units?
No, 5535 Sunrise Mesa Drive does not have accessible units.
Does 5535 Sunrise Mesa Drive have units with dishwashers?
Yes, 5535 Sunrise Mesa Drive has units with dishwashers.
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