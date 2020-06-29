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Aurora, CO
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3279 S Xanadu Street
Last updated April 27 2020 at 10:58 PM

3279 S Xanadu Street

3279 South Xanadu Street · No Longer Available
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Location

3279 South Xanadu Street, Aurora, CO 80014
Heather Gardens

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
gym
pool
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
courtyard
gym
parking
pool
pool table
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3279 S Xanadu Street have any available units?
3279 S Xanadu Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Aurora, CO.
How much is rent in Aurora, CO?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Aurora Rent Report.
What amenities does 3279 S Xanadu Street have?
Some of 3279 S Xanadu Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3279 S Xanadu Street currently offering any rent specials?
3279 S Xanadu Street is not currently offering any rent specials.
Is 3279 S Xanadu Street pet-friendly?
No, 3279 S Xanadu Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Aurora.
Does 3279 S Xanadu Street offer parking?
Yes, 3279 S Xanadu Street offers parking.
Does 3279 S Xanadu Street have units with washers and dryers?
Yes, 3279 S Xanadu Street offers units with in unit laundry.
Does 3279 S Xanadu Street have a pool?
Yes, 3279 S Xanadu Street has a pool.
Does 3279 S Xanadu Street have accessible units?
No, 3279 S Xanadu Street does not have accessible units.
Does 3279 S Xanadu Street have units with dishwashers?
Yes, 3279 S Xanadu Street has units with dishwashers.
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