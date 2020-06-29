786 San Martin Pl

Amenities
WILDWOOD. THOUSAND OAKS HOME; 3 BED/2.5 BATH W/GARAGE -
WILDWOOD; 3 BEDROOM; RENT; $3300.00 PER MONTH.
SPACIOUS FAMILY HOME IN THOUSAND OAKS WITH HUGE BACK YARD; 3 BEDROOMS WITH 2.5 BATHROOMS. LOCATED IN THE PRESTIGIOUS CONEJO VALLEY SCHOOL DISTRICT. BRING YOUR CAT or DOG, ALLOWED WITH EXTRA PET DEPOSIT.
PLEASE CALL FOR AN APPOINTMENT TO VIEW THE HOME: 805-501-6582 OR EMAIL kieling@live.com
HOME FEATURES;
NEW INTERIOR PAINT
SOLAR PANELS
DUAL PANED WINDOWS
FIREPLACE
STAINLESS STEEL APPLIANCES
GRANITE COUNTERTOPS
UPDATED MASTER BATHROOM
BALCONY WITH LOVELY VIEW
SLIDING GLASS PATIO DOORS
EASY CARE PERGO LIKE FLOORING
PATIO OFF KITCHEN AREA
ATTACHED GARAGE WITH LARGE STORAGE AREA
HUGE BACKYARD READY FOR A GARDEN.
APPLICATION AND SECURITY DEPOSIT REQUIRED
(RLNE5530181)