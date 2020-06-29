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Thousand Oaks, CA
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786 San Martin Pl
Last updated March 5 2020 at 12:23 PM

786 San Martin Pl

786 San Martin Place · No Longer Available
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Location

786 San Martin Place, Thousand Oaks, CA 91360
Wildwood

Amenities

patio / balcony
granite counters
pet friendly
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
fireplace
granite counters
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
WILDWOOD. THOUSAND OAKS HOME; 3 BED/2.5 BATH W/GARAGE -
WILDWOOD; 3 BEDROOM; RENT; $3300.00 PER MONTH.

SPACIOUS FAMILY HOME IN THOUSAND OAKS WITH HUGE BACK YARD; 3 BEDROOMS WITH 2.5 BATHROOMS. LOCATED IN THE PRESTIGIOUS CONEJO VALLEY SCHOOL DISTRICT. BRING YOUR CAT or DOG, ALLOWED WITH EXTRA PET DEPOSIT.

PLEASE CALL FOR AN APPOINTMENT TO VIEW THE HOME: 805-501-6582 OR EMAIL kieling@live.com

HOME FEATURES;
NEW INTERIOR PAINT
SOLAR PANELS
DUAL PANED WINDOWS
FIREPLACE
STAINLESS STEEL APPLIANCES
GRANITE COUNTERTOPS
UPDATED MASTER BATHROOM
BALCONY WITH LOVELY VIEW
SLIDING GLASS PATIO DOORS
EASY CARE PERGO LIKE FLOORING
PATIO OFF KITCHEN AREA
ATTACHED GARAGE WITH LARGE STORAGE AREA

HUGE BACKYARD READY FOR A GARDEN.

APPLICATION AND SECURITY DEPOSIT REQUIRED

(RLNE5530181)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 786 San Martin Pl have any available units?
786 San Martin Pl doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Thousand Oaks, CA.
How much is rent in Thousand Oaks, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Thousand Oaks Rent Report.
What amenities does 786 San Martin Pl have?
Some of 786 San Martin Pl's amenities include patio / balcony, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 786 San Martin Pl currently offering any rent specials?
786 San Martin Pl is not currently offering any rent specials.
Is 786 San Martin Pl pet-friendly?
Yes, 786 San Martin Pl is pet friendly.
Does 786 San Martin Pl offer parking?
Yes, 786 San Martin Pl offers parking.
Does 786 San Martin Pl have units with washers and dryers?
No, 786 San Martin Pl does not offer units with in unit laundry.
Does 786 San Martin Pl have a pool?
No, 786 San Martin Pl does not have a pool.
Does 786 San Martin Pl have accessible units?
No, 786 San Martin Pl does not have accessible units.
Does 786 San Martin Pl have units with dishwashers?
No, 786 San Martin Pl does not have units with dishwashers.
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