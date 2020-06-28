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Thousand Oaks, CA
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2034 SAPRA
Last updated September 14 2019 at 11:36 AM

2034 SAPRA

2034 Sapra St · No Longer Available
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Location

2034 Sapra St, Thousand Oaks, CA 91362
North Ranch

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
fire pit
parking
pool
garage
hot tub
T. OAKS - 4 BDRM HOUSE - WITH POOL - RENT; $3500.00 PER MONTH + UTILITIES

SECLUDED HOME WITH POOL, LOCATED IN A LOVELY THOUSAND OAKS NEIGHBORHOOD. IDEAL FAMILY HOME, SITUATED ON A FLAG LOT, IN A DESIRABLE SCHOOL DISTRICT, SITUATED ON A FLAG LOT:
REMINDER; NO PETS ALLOWED

FOR APPOINTMENT EMAIL: kieling@live.com OR leave a message, 805-495-0863; (Application, Credit Check, and Security Deposit required. All tenants over 18 require an application and credit check, $35.00 )

HOME FEATURES:
4 BEDROOMS, 2.5 BATHROOMS
2 CAR GARAGE
EXTRA PARKING AREA
BALCONY
RUSTIC FIREPLACE
NEW CARPET/ PAINT
NEW KITCHEN SINK
NEWER DISHWASHER/FRIDGE
UPDATED BATHROOM COUNTERS AND SINKS
BUILT IN SHELVING
POOL/ SPA/ FIRE PIT/ PATIO
POOL SERVICE INCLUDED

TENANT PAYS FOR ALL UTILITIES AND YARD MAINTENANCE SERVICE
HOOKUP READY FOR WASHER & DRYER

No Pets Allowed

(RLNE4206989)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2034 SAPRA have any available units?
2034 SAPRA doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Thousand Oaks, CA.
How much is rent in Thousand Oaks, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Thousand Oaks Rent Report.
What amenities does 2034 SAPRA have?
Some of 2034 SAPRA's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2034 SAPRA currently offering any rent specials?
2034 SAPRA is not currently offering any rent specials.
Is 2034 SAPRA pet-friendly?
No, 2034 SAPRA is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Thousand Oaks.
Does 2034 SAPRA offer parking?
Yes, 2034 SAPRA offers parking.
Does 2034 SAPRA have units with washers and dryers?
Yes, 2034 SAPRA offers units with in unit laundry.
Does 2034 SAPRA have a pool?
Yes, 2034 SAPRA has a pool.
Does 2034 SAPRA have accessible units?
No, 2034 SAPRA does not have accessible units.
Does 2034 SAPRA have units with dishwashers?
Yes, 2034 SAPRA has units with dishwashers.
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