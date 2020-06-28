2034 SAPRA

Amenities
T. OAKS - 4 BDRM HOUSE - WITH POOL - RENT; $3500.00 PER MONTH + UTILITIES
SECLUDED HOME WITH POOL, LOCATED IN A LOVELY THOUSAND OAKS NEIGHBORHOOD. IDEAL FAMILY HOME, SITUATED ON A FLAG LOT, IN A DESIRABLE SCHOOL DISTRICT, SITUATED ON A FLAG LOT:
REMINDER; NO PETS ALLOWED
FOR APPOINTMENT EMAIL: kieling@live.com OR leave a message, 805-495-0863; (Application, Credit Check, and Security Deposit required. All tenants over 18 require an application and credit check, $35.00 )
HOME FEATURES:
4 BEDROOMS, 2.5 BATHROOMS
2 CAR GARAGE
EXTRA PARKING AREA
BALCONY
RUSTIC FIREPLACE
NEW CARPET/ PAINT
NEW KITCHEN SINK
NEWER DISHWASHER/FRIDGE
UPDATED BATHROOM COUNTERS AND SINKS
BUILT IN SHELVING
POOL/ SPA/ FIRE PIT/ PATIO
POOL SERVICE INCLUDED
TENANT PAYS FOR ALL UTILITIES AND YARD MAINTENANCE SERVICE
HOOKUP READY FOR WASHER & DRYER
No Pets Allowed
(RLNE4206989)