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650 Columbia
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650 Columbia

650 Columbia St · No Longer Available
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Location

650 Columbia St, San Diego, CA 92101
Marina

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
parking
walk in closets
Unit Amenities
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
on-site laundry
parking
cats allowed
dogs allowed
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 650 Columbia have any available units?
650 Columbia doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Diego, CA.
How much is rent in San Diego, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Diego Rent Report.
What amenities does 650 Columbia have?
Some of 650 Columbia's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 650 Columbia currently offering any rent specials?
650 Columbia is not currently offering any rent specials.
Is 650 Columbia pet-friendly?
Yes, 650 Columbia is pet friendly.
Does 650 Columbia offer parking?
Yes, 650 Columbia offers parking.
Does 650 Columbia have units with washers and dryers?
No, 650 Columbia does not offer units with in unit laundry.
Does 650 Columbia have a pool?
No, 650 Columbia does not have a pool.
Does 650 Columbia have accessible units?
No, 650 Columbia does not have accessible units.
Does 650 Columbia have units with dishwashers?
No, 650 Columbia does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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