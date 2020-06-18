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3611 Armitage Street
Last updated May 9 2019 at 5:04 PM

3611 Armitage Street

3611 Armitage Street · No Longer Available
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Location

3611 Armitage Street, San Diego, CA 92117
North Clairemont

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
accessible
carport
doorman
gym
on-site laundry
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
internet access
pet friendly
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3611 Armitage Street have any available units?
3611 Armitage Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Diego, CA.
How much is rent in San Diego, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Diego Rent Report.
What amenities does 3611 Armitage Street have?
Some of 3611 Armitage Street's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3611 Armitage Street currently offering any rent specials?
3611 Armitage Street is not currently offering any rent specials.
Is 3611 Armitage Street pet-friendly?
Yes, 3611 Armitage Street is pet friendly.
Does 3611 Armitage Street offer parking?
Yes, 3611 Armitage Street offers parking.
Does 3611 Armitage Street have units with washers and dryers?
No, 3611 Armitage Street does not offer units with in unit laundry.
Does 3611 Armitage Street have a pool?
No, 3611 Armitage Street does not have a pool.
Does 3611 Armitage Street have accessible units?
Yes, 3611 Armitage Street has accessible units.
Does 3611 Armitage Street have units with dishwashers?
Yes, 3611 Armitage Street has units with dishwashers.
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