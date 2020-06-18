3611 Armitage Street

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VA WELCOME $699K - $719K TOP NOTCH 1 STORY HOUSE AMAZING LOCATION IN PRESTIGE NORTH CLAIREMONT WALKING DISTANCE TO SCHOOLS PARKS VONS STARBUCKS RESTAURANTS BANKS SHOPPING CNTRS CLOSE TO I-5, 52, I-805. RENOVATED HOME READY TO MOVE IN 3 BED 2 FULL BATH W/1,400 SQF LOT SIZE 6,300 SQF W/SOLAR PAID IN FULL OPEN FLOOR PLAN W/ NEW PAINT NEW FLOORS NEW KITCHEN NEW QUARTZ COUNTER TOPS NEW SS APPLIANCES NEW DOORS NEW FAUCETS NEW LIGHTING NEW BATHROOMS. PLENTY OF NATURAL LIGHT A/C UNIT MORE THAN $60K IN REMODELS
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