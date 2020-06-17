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Rancho Santa Margarita, CA
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47 Calle Alamitos
Last updated February 7 2020 at 8:38 PM

47 Calle Alamitos

47 Calle Alamitos · No Longer Available
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Location

47 Calle Alamitos, Rancho Santa Margarita, CA 92688
SAMLARC

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
walk in closets
pool
ceiling fan
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
microwave
patio / balcony
range
walk in closets
Property Amenities
on-site laundry
playground
pool
tennis court
GREAT HOME IN HIGHLY DESIRABLE MELINDA HEIGHTS COMMUNITY. RESIDENTS ENJOY ALL OF THE WONDERFUL AMENITIES OF RSM, INCLUDING; LAGOON, PARKS, PLAYGROUNDS, SPORT COURTS, TENNIS, SWIMMING POOLS AND AWARD WINNING SCHOOLS. THIS LOVELY HOME OFFER 4 BEDROOMS WITH ONE BED AND BATH DOWN. SPACIOUS LIVING AREA AND KITCHEN WITH SLIDER TO BACKYARD. THE MASTER SUITE IS HUGE WITH TWO WALK-IN CLOSETS AND SITTING AREA. THE MASTER BATHROOM FEATURES A LARGE SOAKING TUB AND SEPARATE SHOWER. THE SECONDARY BEDROOM IS ALSO OVER-SIZED WITH A WALK IN CLOSET. THE LAUNDRY ROOM S LOCATED UPSTAIRS. THE BACKYARD OFFERS VIEWS, A COVERED PATIO AND GRASS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 47 Calle Alamitos have any available units?
47 Calle Alamitos doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Rancho Santa Margarita, CA.
How much is rent in Rancho Santa Margarita, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Rancho Santa Margarita Rent Report.
What amenities does 47 Calle Alamitos have?
Some of 47 Calle Alamitos's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 47 Calle Alamitos currently offering any rent specials?
47 Calle Alamitos is not currently offering any rent specials.
Is 47 Calle Alamitos pet-friendly?
No, 47 Calle Alamitos is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Rancho Santa Margarita.
Does 47 Calle Alamitos offer parking?
No, 47 Calle Alamitos does not offer parking.
Does 47 Calle Alamitos have units with washers and dryers?
No, 47 Calle Alamitos does not offer units with in unit laundry.
Does 47 Calle Alamitos have a pool?
Yes, 47 Calle Alamitos has a pool.
Does 47 Calle Alamitos have accessible units?
No, 47 Calle Alamitos does not have accessible units.
Does 47 Calle Alamitos have units with dishwashers?
Yes, 47 Calle Alamitos has units with dishwashers.
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