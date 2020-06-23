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432 ROSEMONT Avenue
Last updated April 9 2019 at 8:58 AM

432 ROSEMONT Avenue

432 Rosemont Avenue · No Longer Available
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Location

432 Rosemont Avenue, Pasadena, CA 91103
Lincoln-Villa

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
hot tub
tennis court
BEAUTIFULLY DECORATED TOWNHOUSE IN ORANGE GROVE VILLAGE II. THIS SPACIOUS UNIT FEATURES 2 BEDROOMS & 1.5 BATHROOMS. LIVING ROOM WITH FIREPLACE, DINING AREA, & PATIO ADJACENT TO THE DINING ROOM. LOVELY PLANTATION SHUTTERS IN LIVING ROOM, DINING AREA, & BEDROOMS. BOTH BATHROOMS WERE REMODELED LAST YEAR. KITCHEN HAS BEAUTIFUL GRANITE COUNTER TOPS. LAUNDRY AREA IN HALLWAY. LARGE MASTER BEDROOM WITH ABUNDANT CLOSETS. THE COMPLEX HAS A SWIMMING POOL, SPA, & TENNIS COURT, & IS SURROUNDED BY LOVELY GREEN AREAS. COMPLEX CLOSE TO THE ROSE BOWL, OLD TOWN PASADENA, & THE GAMBLE HOUSE. WELCOME HM TO 432 ROSEMONT! WON'T LAST!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 432 ROSEMONT Avenue have any available units?
432 ROSEMONT Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Pasadena, CA.
How much is rent in Pasadena, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pasadena Rent Report.
What amenities does 432 ROSEMONT Avenue have?
Some of 432 ROSEMONT Avenue's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 432 ROSEMONT Avenue currently offering any rent specials?
432 ROSEMONT Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 432 ROSEMONT Avenue pet-friendly?
No, 432 ROSEMONT Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pasadena.
Does 432 ROSEMONT Avenue offer parking?
Yes, 432 ROSEMONT Avenue does offer parking.
Does 432 ROSEMONT Avenue have units with washers and dryers?
No, 432 ROSEMONT Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 432 ROSEMONT Avenue have a pool?
Yes, 432 ROSEMONT Avenue has a pool.
Does 432 ROSEMONT Avenue have accessible units?
No, 432 ROSEMONT Avenue does not have accessible units.
Does 432 ROSEMONT Avenue have units with dishwashers?
Yes, 432 ROSEMONT Avenue has units with dishwashers.
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