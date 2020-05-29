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150 N Pixley Street
Last updated June 6 2020 at 1:32 AM

150 N Pixley Street

150 North Pixley Street · No Longer Available
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Location

150 North Pixley Street, Orange, CA 92868

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
parking
fireplace
range
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 150 N Pixley Street have any available units?
150 N Pixley Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orange, CA.
How much is rent in Orange, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orange Rent Report.
What amenities does 150 N Pixley Street have?
Some of 150 N Pixley Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 150 N Pixley Street currently offering any rent specials?
150 N Pixley Street is not currently offering any rent specials.
Is 150 N Pixley Street pet-friendly?
No, 150 N Pixley Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orange.
Does 150 N Pixley Street offer parking?
Yes, 150 N Pixley Street offers parking.
Does 150 N Pixley Street have units with washers and dryers?
Yes, 150 N Pixley Street offers units with in unit laundry.
Does 150 N Pixley Street have a pool?
No, 150 N Pixley Street does not have a pool.
Does 150 N Pixley Street have accessible units?
No, 150 N Pixley Street does not have accessible units.
Does 150 N Pixley Street have units with dishwashers?
No, 150 N Pixley Street does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.
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