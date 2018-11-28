All apartments in Newport Beach
Find more places like 316 Otero.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Newport Beach, CA
/
316 Otero
Last updated October 11 2019 at 3:47 AM

316 Otero

316 Otero · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Newport Beach
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

316 Otero, Newport Beach, CA 92660
North Bluff

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pool
tennis court
Unit Amenities
carpet
dishwasher
hardwood floors
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
pool
tennis court
4 BEDROOM BACKBAY VIEW HOME ON A PRIVATE CUL-DE-SAC. WOOD FLOORS, NEW CARPET (BEING INSTALLED BY SEPT 4) NEW PAINT. 3 PATIOS FOR AL FRESO DINING ON WARM NEWPORT NIGHTS. PANORAMIC BACKBY AND GREENBELT VIEWS. WALK IN TO THE LIVING ROOM, KITCHEN AND MASTER BEDROOM ON MAIN LEVEL. STAIRS DOWN TO THE FAMILY ROOM AND 3 MORE BEDROOMS. SEPARATE LAUNDRY ROOM IN HOME. GREAT FAMILY HOME. CLOSE TO AWARD WINNING SCHOOLS, BEACHES, WORLD CLASS SHOPPING, GOLF, HIKING/BIKING TRAILS, COMMUNITY POOL AND SWIM/TENNIS CLUB.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 316 Otero have any available units?
316 Otero doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Newport Beach, CA.
What amenities does 316 Otero have?
Some of 316 Otero's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 316 Otero currently offering any rent specials?
316 Otero is not currently offering any rent specials.
Is 316 Otero pet-friendly?
No, 316 Otero is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Newport Beach.
Does 316 Otero offer parking?
No, 316 Otero does not offer parking.
Does 316 Otero have units with washers and dryers?
No, 316 Otero does not offer units with in unit laundry.
Does 316 Otero have a pool?
Yes, 316 Otero has a pool.
Does 316 Otero have accessible units?
No, 316 Otero does not have accessible units.
Does 316 Otero have units with dishwashers?
Yes, 316 Otero has units with dishwashers.
Does 316 Otero have units with air conditioning?
No, 316 Otero does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Renting vs Buying an Apartment
13 Places to Get Free Moving Boxes
How to Get Your Security Deposit Refunded
What Is Subletting? What Are the Pros and Cons?
Forms Needed to Rent an Apartment
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

The Waterfront
919 Bayside Dr
Newport Beach, CA 92660
Eight 80 Newport Beach
880 Irvine Ave
Newport Beach, CA 92663
Newport Seaside
1544 Placentia Avenue
Newport Beach, CA 92663
Fairway Villas
20122 Santa Ana Avenue
Newport Beach, CA 92660
Newport Bay
20102 SW Birch St
Newport Beach, CA 92660
One Uptown Newport
4201 Jamboree Rd
Newport Beach, CA 92660

Similar Pages

Newport Beach 1 BedroomsNewport Beach 2 Bedrooms
Newport Beach Apartments with ParkingNewport Beach Dog Friendly Apartments
Newport Beach Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CARiverside, CARancho Cucamonga, CASanta Ana, CAIrvine, CAHuntington Beach, CA
Corona, CAFullerton, CAOntario, CACosta Mesa, CAChino, CAPomona, CALa Habra, CAAlhambra, CA
Buena Park, CASan Clemente, CANorwalk, CABrea, CARedondo Beach, CAPlacentia, CAFountain Valley, CAInglewood, CA

Nearby Neighborhoods

Bayside

Apartments Near Colleges

California State University-FullertonUniversity of California-Irvine
University of California-Los AngelesUniversity of California-Riverside
Chaffey College