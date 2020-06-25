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Newport Beach, CA
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215 Via Ravenna
Last updated July 3 2019 at 9:57 AM

215 Via Ravenna

215 via Ravenna · No Longer Available
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Location

215 via Ravenna, Newport Beach, CA 92663
Lido Isle

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
playground
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
parking
playground
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 215 Via Ravenna have any available units?
215 Via Ravenna doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Newport Beach, CA.
What amenities does 215 Via Ravenna have?
Some of 215 Via Ravenna's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 215 Via Ravenna currently offering any rent specials?
215 Via Ravenna is not currently offering any rent specials.
Is 215 Via Ravenna pet-friendly?
No, 215 Via Ravenna is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Newport Beach.
Does 215 Via Ravenna offer parking?
Yes, 215 Via Ravenna offers parking.
Does 215 Via Ravenna have units with washers and dryers?
No, 215 Via Ravenna does not offer units with in unit laundry.
Does 215 Via Ravenna have a pool?
No, 215 Via Ravenna does not have a pool.
Does 215 Via Ravenna have accessible units?
No, 215 Via Ravenna does not have accessible units.
Does 215 Via Ravenna have units with dishwashers?
Yes, 215 Via Ravenna has units with dishwashers.
Does 215 Via Ravenna have units with air conditioning?
No, 215 Via Ravenna does not have units with air conditioning.
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