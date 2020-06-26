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Newport Beach, CA
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2021 Port Bristol Circle
Last updated June 1 2020 at 7:27 PM

2021 Port Bristol Circle

2021 Port Bristol Circle · No Longer Available
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Location

2021 Port Bristol Circle, Newport Beach, CA 92660
Harbor View Homes

Amenities

granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
pool
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
BEAUTIFUL PORT STREET'S POOL HOME. THIS HOME HAS ALL THE BELLS AND WHISTLES. GREAT ROOM LIVING AREA WITH CATHEDRAL CEILINGS, HARDWOOD FLOORS AND RECESSED LIGHTING. GOURMET KITCHEN WITH COMMERCIAL GAS RANGE, WARMING DRAWER AND GRANITE COUNTER TOPS. MAIN FLOOR BEDROOM WITH ENSUITE BATH. UPSTAIRS HAS A SPACIOUS MASTER BEDROOM WITH HIS AND HER CLOSETS AND A BEAUTIFUL MASTER BATH WITH OVERSIZED TUB AND SEPARATE SHOWER. BACKYARD HAS A SALT WATER POOL WITH NEWER POOL EQUIPMENT, DOLPHIN WATER SPOUTS AND A POOL FENCE. GREAT LOCATION WITH PARKS AND SPORT COURTS NEARBY. ASSOC. SWIM CLUB AND ACTIVITIES. BLUE RIBBON SCHOOLS AND EXCELLENT FAMILY NEIGHBORHOOD.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2021 Port Bristol Circle have any available units?
2021 Port Bristol Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Newport Beach, CA.
What amenities does 2021 Port Bristol Circle have?
Some of 2021 Port Bristol Circle's amenities include granite counters, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2021 Port Bristol Circle currently offering any rent specials?
2021 Port Bristol Circle is not currently offering any rent specials.
Is 2021 Port Bristol Circle pet-friendly?
No, 2021 Port Bristol Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Newport Beach.
Does 2021 Port Bristol Circle offer parking?
Yes, 2021 Port Bristol Circle offers parking.
Does 2021 Port Bristol Circle have units with washers and dryers?
No, 2021 Port Bristol Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 2021 Port Bristol Circle have a pool?
Yes, 2021 Port Bristol Circle has a pool.
Does 2021 Port Bristol Circle have accessible units?
No, 2021 Port Bristol Circle does not have accessible units.
Does 2021 Port Bristol Circle have units with dishwashers?
Yes, 2021 Port Bristol Circle has units with dishwashers.
Does 2021 Port Bristol Circle have units with air conditioning?
No, 2021 Port Bristol Circle does not have units with air conditioning.
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