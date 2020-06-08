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109 Via Mentone
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109 Via Mentone

109 Via Mentone · (949) 922-5577
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Location

109 Via Mentone, Newport Beach, CA 92663
Lido Isle

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$10,750

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4 Bed · 5 Bath · 2896 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
ice maker
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
coffee bar
courtyard
fire pit
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 109 Via Mentone have any available units?
109 Via Mentone has a unit available for $10,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 109 Via Mentone have?
Some of 109 Via Mentone's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 109 Via Mentone currently offering any rent specials?
109 Via Mentone isn't currently offering any rent specials.
Is 109 Via Mentone pet-friendly?
No, 109 Via Mentone is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Newport Beach.
Does 109 Via Mentone offer parking?
Yes, 109 Via Mentone does offer parking.
Does 109 Via Mentone have units with washers and dryers?
No, 109 Via Mentone does not offer units with in unit laundry.
Does 109 Via Mentone have a pool?
No, 109 Via Mentone does not have a pool.
Does 109 Via Mentone have accessible units?
No, 109 Via Mentone does not have accessible units.
Does 109 Via Mentone have units with dishwashers?
Yes, 109 Via Mentone has units with dishwashers.
Does 109 Via Mentone have units with air conditioning?
No, 109 Via Mentone does not have units with air conditioning.
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