Amenities
NEWLY RENOVATED, WASHER DRYER, CENTRAL AC - Property Id: 84103
6410 GOODLAND AVE.,
NORTH HOLLYWOOD 91606
NEW EVERYTHING!
2 BEDROOMS 2 BATHROOMS
WOOD LAMINATE FLOOR
CENTRAL AC HEAT
STAINLESS APPLIANCES
GAS STOVE, DISHWASHER, MICROWAVE
WASHER DRYER INCLUDED
QUARTZ COUNTER
RECESSED LIGHTING
HIGH CEILING
DUAL PANE WINDOWS
BACKYARD
1 SMALL DOG OK
ONE YEAR LEASE
TENANT PAYS ALL UTILITIES
818 376 9102
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/84103
Property Id 84103
(RLNE4479956)