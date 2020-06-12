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Los Angeles, CA
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6410 GOODLAND AVE
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

6410 GOODLAND AVE

6410 N Goodland Ave · No Longer Available
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Location

6410 N Goodland Ave, Los Angeles, CA 91606
Greater Valley Glen

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
dogs allowed
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
NEWLY RENOVATED, WASHER DRYER, CENTRAL AC - Property Id: 84103

6410 GOODLAND AVE.,
NORTH HOLLYWOOD 91606

NEW EVERYTHING!
2 BEDROOMS 2 BATHROOMS
WOOD LAMINATE FLOOR
CENTRAL AC HEAT
STAINLESS APPLIANCES
GAS STOVE, DISHWASHER, MICROWAVE
WASHER DRYER INCLUDED
QUARTZ COUNTER
RECESSED LIGHTING
HIGH CEILING
DUAL PANE WINDOWS
BACKYARD
1 SMALL DOG OK
ONE YEAR LEASE
TENANT PAYS ALL UTILITIES

818 376 9102
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/84103
Property Id 84103

(RLNE4479956)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6410 GOODLAND AVE have any available units?
6410 GOODLAND AVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 6410 GOODLAND AVE have?
Some of 6410 GOODLAND AVE's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6410 GOODLAND AVE currently offering any rent specials?
6410 GOODLAND AVE is not currently offering any rent specials.
Is 6410 GOODLAND AVE pet-friendly?
Yes, 6410 GOODLAND AVE is pet friendly.
Does 6410 GOODLAND AVE offer parking?
No, 6410 GOODLAND AVE does not offer parking.
Does 6410 GOODLAND AVE have units with washers and dryers?
Yes, 6410 GOODLAND AVE offers units with in unit laundry.
Does 6410 GOODLAND AVE have a pool?
No, 6410 GOODLAND AVE does not have a pool.
Does 6410 GOODLAND AVE have accessible units?
No, 6410 GOODLAND AVE does not have accessible units.
Does 6410 GOODLAND AVE have units with dishwashers?
Yes, 6410 GOODLAND AVE has units with dishwashers.
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