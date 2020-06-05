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Long Beach, CA
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4254 MASSACHUSETTS STREET
Last updated June 18 2020 at 10:10 AM

4254 MASSACHUSETTS STREET

4254 Massachusetts Street · No Longer Available
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Location

4254 Massachusetts Street, Long Beach, CA 90814
Belmont Heights

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
fireplace
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
garage
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NEAR GREAT SCHOOLS, PARKS, BEACH, AND 2ND STREET ENTERTAINMENT, SHOPPING AND DINING. NO CO-SIGNERS, NON-SMOKING, 1 YEAR LEASE.

CONTACT CHARLOTTE WITH QUESTIONS AND SHOWINGS WILL BE SCHEDULED BY APPOINTMENT AFTER VACANT ON 6/1/2020.

(RLNE1873916)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4254 MASSACHUSETTS STREET have any available units?
4254 MASSACHUSETTS STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Long Beach, CA.
How much is rent in Long Beach, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Long Beach Rent Report.
What amenities does 4254 MASSACHUSETTS STREET have?
Some of 4254 MASSACHUSETTS STREET's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4254 MASSACHUSETTS STREET currently offering any rent specials?
4254 MASSACHUSETTS STREET isn't currently offering any rent specials.
Is 4254 MASSACHUSETTS STREET pet-friendly?
Yes, 4254 MASSACHUSETTS STREET is pet friendly.
Does 4254 MASSACHUSETTS STREET offer parking?
Yes, 4254 MASSACHUSETTS STREET does offer parking.
Does 4254 MASSACHUSETTS STREET have units with washers and dryers?
Yes, 4254 MASSACHUSETTS STREET offers units with in unit laundry.
Does 4254 MASSACHUSETTS STREET have a pool?
No, 4254 MASSACHUSETTS STREET does not have a pool.
Does 4254 MASSACHUSETTS STREET have accessible units?
No, 4254 MASSACHUSETTS STREET does not have accessible units.
Does 4254 MASSACHUSETTS STREET have units with dishwashers?
No, 4254 MASSACHUSETTS STREET does not have units with dishwashers.
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