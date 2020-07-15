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Long Beach, CA
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100 HERMOSA AVE. #2E
Last updated October 25 2019 at 12:08 PM

100 HERMOSA AVE. #2E

100 Hermosa Ave · No Longer Available
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Location

100 Hermosa Ave, Long Beach, CA 90802
Bixby Park

Amenities

dishwasher
pet friendly
garage
stainless steel
yoga
range
Unit Amenities
dishwasher
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
yoga
100 HERMOSA AVENUE #2E - IN PREP
CROSS STREES 1ST AND HERMOSA

SPACIOUS UPPER 1 BEDROOM 1 BATH IN SECURED BUILDING WITH CAMERAS AT ALL ENTRANCES AND IN GARAGE, 1 BLOCK FROM THE BEACH, IN THIS IDEAL LOCATION YOU CAN EXPERIENCE THE ALAMITOS BEACH COMMUNITY AT ITS FINEST BY ENJOYING NEARBY RESTAURANTS, THE FARMERS MARKET AT BIXBY PARK, AT THE BLUFF FREE YOGA, ALL SEASONAL EVENTS, BEACH PATH, THIS UNIT IS ALL ELECTRIC, LAMINATED FLOORS, TILE IN BATHROOM, FRESH CUSTOM PAINT, MINI BLINDS, STAINLESS STEEL REFRIGERATOR, ELECTRIC STOVE, DISH WASHER, RADIANT HEAT, PLENTY OF STORE SPACE, C/A LAUNDRY
TENANT PAYS ONLY FOR ELECTRICITY

ONE ASSIGNED PARKING SPACE
NON SMOKING UNIT
NO COSIGNER
MONTH TO MONTH
SMALL PET UNDER 15 LBS WITH EXTRA DEPOSIT $250

THIS UNIT IS SHOWN BY APPOINTMENT ONLY CALL DORIS (562) 987-3239 OR SAL (562) 344-4285

RENT $ 1,695.00 SECURITY DEPOSIT $ 1,700.00 APPLICATION FEE $30.00

(RLNE4327945)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 100 HERMOSA AVE. #2E have any available units?
100 HERMOSA AVE. #2E doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Long Beach, CA.
How much is rent in Long Beach, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Long Beach Rent Report.
What amenities does 100 HERMOSA AVE. #2E have?
Some of 100 HERMOSA AVE. #2E's amenities include dishwasher, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 100 HERMOSA AVE. #2E currently offering any rent specials?
100 HERMOSA AVE. #2E is not currently offering any rent specials.
Is 100 HERMOSA AVE. #2E pet-friendly?
Yes, 100 HERMOSA AVE. #2E is pet friendly.
Does 100 HERMOSA AVE. #2E offer parking?
Yes, 100 HERMOSA AVE. #2E offers parking.
Does 100 HERMOSA AVE. #2E have units with washers and dryers?
No, 100 HERMOSA AVE. #2E does not offer units with in unit laundry.
Does 100 HERMOSA AVE. #2E have a pool?
No, 100 HERMOSA AVE. #2E does not have a pool.
Does 100 HERMOSA AVE. #2E have accessible units?
No, 100 HERMOSA AVE. #2E does not have accessible units.
Does 100 HERMOSA AVE. #2E have units with dishwashers?
Yes, 100 HERMOSA AVE. #2E has units with dishwashers.
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