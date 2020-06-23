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Laguna Niguel, CA
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24537 El Sorrento
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

24537 El Sorrento

24537 El Sorrento · No Longer Available
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Location

24537 El Sorrento, Laguna Niguel, CA 92677
Rancho Niguel

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
gym
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
basketball court
gym
parking
playground
pool
racquetball court
tennis court
volleyball court
LOCATED IN THE HIGHLY SOUGHT AFTER COMMUNITY OF COSTA BRAVA.PRIVATE ENTRANCE AND ALL THE UPGRADES YOUR DISCRIMINATING BUYER COULD EVER WANT! STUNNING CONDO UPPER 2 BEDROOM/2 BATHROOM CONDO. KITCHEN HAS UPGRADES INCLUDING, GRANITE COUNTERS, TRAVERTINE FLOOORING, NEW CARPETING IN BEDROOMS, NEWER CABINETS, DESIGNER APPLIANCES. LIVING ROOM HAS PLANTATION SHUTTERS, CROWN MOLDING AND ROMANTIC FIREPLACE. PRIVATE PATIO AREA. VIEWS OF THE POOL AREA FROM MASTER SUITE ALSO PLANTATION SHUTTERS. THIS CONDO IS IN A FANTASTIC TRANQUIL LOCATION - HANDY FREEWAY & TOLL ROADS. OPTIONAL MEMBERSHIP IN RANCHO NIGUEL RECREATION CLUB...AMENITIES INCLUDE RACQUETBALL, BASKETBALL, VOLLEYBALL , TENNIS COURTS, PLAYGROUND, SOCCER FIELD , GYM AND EXERCISE ROOM.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 24537 El Sorrento have any available units?
24537 El Sorrento doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Niguel, CA.
How much is rent in Laguna Niguel, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Laguna Niguel Rent Report.
What amenities does 24537 El Sorrento have?
Some of 24537 El Sorrento's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 24537 El Sorrento currently offering any rent specials?
24537 El Sorrento is not currently offering any rent specials.
Is 24537 El Sorrento pet-friendly?
No, 24537 El Sorrento is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Niguel.
Does 24537 El Sorrento offer parking?
Yes, 24537 El Sorrento offers parking.
Does 24537 El Sorrento have units with washers and dryers?
No, 24537 El Sorrento does not offer units with in unit laundry.
Does 24537 El Sorrento have a pool?
Yes, 24537 El Sorrento has a pool.
Does 24537 El Sorrento have accessible units?
No, 24537 El Sorrento does not have accessible units.
Does 24537 El Sorrento have units with dishwashers?
Yes, 24537 El Sorrento has units with dishwashers.
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