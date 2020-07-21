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Brea, CA
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454 Redtail Drive
Last updated September 17 2019 at 7:15 AM

454 Redtail Drive

454 Redtail Drive · No Longer Available
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Location

454 Redtail Drive, Brea, CA 92823
Olinda Ranch

Amenities

w/d hookup
dishwasher
pet friendly
air conditioning
microwave
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
microwave
w/d hookup
Property Amenities
on-site laundry
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
BRIGHT AND AIRY HOME IN OLINDA RANCH. BEAUTIFUL AND QUIET NEIGHBORHOOD WITHIN CLOSE PROXIMITY TO SHOPPING, SCHOOLS, PARKS, SHOPS AND RESTAURANTS. WITHIN MINUTES TO 57 FREEWAY AND THE BREA MALL. EXCELLENT BREA SCHOOLS. NEWER PAINT. CENTRAL A/C AND HEAT. INSIDE LAUNDRY ROOM (GAS DRYER HOOKUP.) READY FOR IMMEDIATE OCCUPANCY. 3 BEDROOMS / 2 FULL BATHROOMS UPSTAIRS, AND POWDER ROOM DOWNSTAIRS. THERE'S ALSO AN OPEN HALLWAY AREA UPSTAIRS, WHICH CAN BE USED AS SMALL OFFICE OR STUDY AREA. PETS WILL BE CONSIDERED. OWNER PAYS FOR HOA DUES AND GARDENER SERVICE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 454 Redtail Drive have any available units?
454 Redtail Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brea, CA.
What amenities does 454 Redtail Drive have?
Some of 454 Redtail Drive's amenities include w/d hookup, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 454 Redtail Drive currently offering any rent specials?
454 Redtail Drive is not currently offering any rent specials.
Is 454 Redtail Drive pet-friendly?
Yes, 454 Redtail Drive is pet friendly.
Does 454 Redtail Drive offer parking?
No, 454 Redtail Drive does not offer parking.
Does 454 Redtail Drive have units with washers and dryers?
No, 454 Redtail Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 454 Redtail Drive have a pool?
No, 454 Redtail Drive does not have a pool.
Does 454 Redtail Drive have accessible units?
No, 454 Redtail Drive does not have accessible units.
Does 454 Redtail Drive have units with dishwashers?
Yes, 454 Redtail Drive has units with dishwashers.
Does 454 Redtail Drive have units with air conditioning?
Yes, 454 Redtail Drive has units with air conditioning.
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