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270 S Seneca Circle
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

270 S Seneca Circle

270 South Seneca Circle · No Longer Available
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Location

270 South Seneca Circle, Anaheim, CA 92805
The Colony

Amenities

patio / balcony
garage
recently renovated
Unit Amenities
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
garage
NEWLY REMODELED TOWNHOME WITH GARAGE AT STREET LEVEL, ENTRANCE AT MAIN LEVEL AND 2 MASTER SUITES UPSTAIRS, EACH WITH A QUARTER BATHROOM, LARGE CLOSET WITH MIRROR CLOSET DOORS SHARING THE TOILET AND TUB... LIGHT AND BRIGHT; LAMINATE FLOORING THROUGHOUT EXCEPT FOR TILE FLOORING IN FOYER AND BATHROOMS; BEAUTIFUL KITCHEN WITH CUSTOM PAINTED CABINETS, UPGRADED LIGHTING AND TILE COUNTERTOP AND BACKSPLASH. LARGE DIRECT ACCESS GARAGE WITH LAUNDRY AND STORAGE CABINETS. FRONT DECK AND BACK BALCONY. READY TO MOVE IN.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 270 S Seneca Circle have any available units?
270 S Seneca Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Anaheim, CA.
How much is rent in Anaheim, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Anaheim Rent Report.
Is 270 S Seneca Circle currently offering any rent specials?
270 S Seneca Circle isn't currently offering any rent specials.
Is 270 S Seneca Circle pet-friendly?
No, 270 S Seneca Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Anaheim.
Does 270 S Seneca Circle offer parking?
Yes, 270 S Seneca Circle does offer parking.
Does 270 S Seneca Circle have units with washers and dryers?
No, 270 S Seneca Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 270 S Seneca Circle have a pool?
No, 270 S Seneca Circle does not have a pool.
Does 270 S Seneca Circle have accessible units?
No, 270 S Seneca Circle does not have accessible units.
Does 270 S Seneca Circle have units with dishwashers?
No, 270 S Seneca Circle does not have units with dishwashers.
Does 270 S Seneca Circle have units with air conditioning?
No, 270 S Seneca Circle does not have units with air conditioning.
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