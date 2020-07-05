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719 E WESLEYAN Drive
Last updated October 8 2019 at 11:12 AM

719 E WESLEYAN Drive

719 East Wesleyan Drive · No Longer Available
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Location

719 East Wesleyan Drive, Tempe, AZ 85282
Alameda Campus

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 719 E WESLEYAN Drive have any available units?
719 E WESLEYAN Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 719 E WESLEYAN Drive have?
Some of 719 E WESLEYAN Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 719 E WESLEYAN Drive currently offering any rent specials?
719 E WESLEYAN Drive is not currently offering any rent specials.
Is 719 E WESLEYAN Drive pet-friendly?
No, 719 E WESLEYAN Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tempe.
Does 719 E WESLEYAN Drive offer parking?
Yes, 719 E WESLEYAN Drive offers parking.
Does 719 E WESLEYAN Drive have units with washers and dryers?
Yes, 719 E WESLEYAN Drive offers units with in unit laundry.
Does 719 E WESLEYAN Drive have a pool?
No, 719 E WESLEYAN Drive does not have a pool.
Does 719 E WESLEYAN Drive have accessible units?
No, 719 E WESLEYAN Drive does not have accessible units.
Does 719 E WESLEYAN Drive have units with dishwashers?
Yes, 719 E WESLEYAN Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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