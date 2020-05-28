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3903 S Juniper Street
Last updated July 2 2019 at 10:00 AM

3903 S Juniper Street

3903 South Juniper Street · No Longer Available
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Location

3903 South Juniper Street, Tempe, AZ 85282

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
media room
This property rents quickly every year! Lock in Aug now...don't wait on the good ones to go!!!!LARGE 4BEDROOM/2BATH HOME THAT'S BEEN UPDATED.....20''TILE, NEUTRAL CARPET, NEUTRAL PAINT, BRUSHED NICKEL FIXTURES, NEWER APPLICANCES INCLUDED!!! NEW ENERGY EFFICIENT AC...KEEPS UTILITY BILLS DOWN! HUGE LAUNDRY ROOM WITH STORAGE, Newer Washer/Dryer. OPEN AND BRIGHT FLOORPLAN, LARGE BACKYARD WITH COVERED PATIO, INTERCOM SYSTEM THROUGHOUT. PERFECT FOR EVERYONE.... COLLEGE STUDENTS, FAMILIES OR THOSE WHO JUST WANT OPEN SPACE. CLOSE TO EVERYTHING, ASU, THEATER, ARTS, SPORTS, 101/202/60 FREEWAYS. WELL TAKEN CARE OF NEIGHBORHOOD! RENTS EVERY YEAR VERY QUICKLY...

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3903 S Juniper Street have any available units?
3903 S Juniper Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 3903 S Juniper Street have?
Some of 3903 S Juniper Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3903 S Juniper Street currently offering any rent specials?
3903 S Juniper Street is not currently offering any rent specials.
Is 3903 S Juniper Street pet-friendly?
No, 3903 S Juniper Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tempe.
Does 3903 S Juniper Street offer parking?
Yes, 3903 S Juniper Street offers parking.
Does 3903 S Juniper Street have units with washers and dryers?
Yes, 3903 S Juniper Street offers units with in unit laundry.
Does 3903 S Juniper Street have a pool?
No, 3903 S Juniper Street does not have a pool.
Does 3903 S Juniper Street have accessible units?
No, 3903 S Juniper Street does not have accessible units.
Does 3903 S Juniper Street have units with dishwashers?
Yes, 3903 S Juniper Street has units with dishwashers.
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