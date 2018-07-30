1604 E VERLEA Drive

Amenities
**FABULOUS-COMPLETE-REMODEL** 2nd-to-none TEMPE LOCATION JUST MINUTES FROM MILL & ASU~3 Bd/2 Bath, 2 car-garage~SUPER-SHARP & NEWLY-REDONE~NEW DUAL-PANE WINDOWS~LOADS-of-PORCELAIN TILE~NEWER-CARPET IN bedrooms ONLY~Two-toned paint, NEWER BLINDS, PLUMBING/LIGHTING FIXTURES & CEILING-FANS~Separate FRONT-TILED Living room~OPEN-KITCHEN w/HUGE BAR-TOP-CENTER-ISLAND, CORIAN COUNTER-TOPS, CHESTNUT-CABINETRY w/black appliances~FAMILY GREATROOM w/WOOD-BURNING WHITE-BRICK FIREPLACE, adorned w/mantel & hearth~MASTER-SUITE is a GOOD-SIZE w/PRIVATE BATH~SECONDARY bedrooms are PERFECT-SIZE~PERFECT PRIVATE-CORNER-LOT w/DESERT FRONTYARD & BACKYARD LANDSCAPING has GRASS w/DESERT-SCAPE~EXTENDED-COVERED PATI0~ 10+++ PROPERTY!