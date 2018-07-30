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Tempe, AZ
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1604 E VERLEA Drive
Last updated May 26 2019 at 1:35 AM

1604 E VERLEA Drive

1604 East Verlea Drive · No Longer Available
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Location

1604 East Verlea Drive, Tempe, AZ 85282
Meyer Park

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
ceiling fan
fireplace
microwave
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
**FABULOUS-COMPLETE-REMODEL** 2nd-to-none TEMPE LOCATION JUST MINUTES FROM MILL & ASU~3 Bd/2 Bath, 2 car-garage~SUPER-SHARP & NEWLY-REDONE~NEW DUAL-PANE WINDOWS~LOADS-of-PORCELAIN TILE~NEWER-CARPET IN bedrooms ONLY~Two-toned paint, NEWER BLINDS, PLUMBING/LIGHTING FIXTURES & CEILING-FANS~Separate FRONT-TILED Living room~OPEN-KITCHEN w/HUGE BAR-TOP-CENTER-ISLAND, CORIAN COUNTER-TOPS, CHESTNUT-CABINETRY w/black appliances~FAMILY GREATROOM w/WOOD-BURNING WHITE-BRICK FIREPLACE, adorned w/mantel & hearth~MASTER-SUITE is a GOOD-SIZE w/PRIVATE BATH~SECONDARY bedrooms are PERFECT-SIZE~PERFECT PRIVATE-CORNER-LOT w/DESERT FRONTYARD & BACKYARD LANDSCAPING has GRASS w/DESERT-SCAPE~EXTENDED-COVERED PATI0~ 10+++ PROPERTY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1604 E VERLEA Drive have any available units?
1604 E VERLEA Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 1604 E VERLEA Drive have?
Some of 1604 E VERLEA Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1604 E VERLEA Drive currently offering any rent specials?
1604 E VERLEA Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1604 E VERLEA Drive pet-friendly?
No, 1604 E VERLEA Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tempe.
Does 1604 E VERLEA Drive offer parking?
Yes, 1604 E VERLEA Drive offers parking.
Does 1604 E VERLEA Drive have units with washers and dryers?
No, 1604 E VERLEA Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1604 E VERLEA Drive have a pool?
No, 1604 E VERLEA Drive does not have a pool.
Does 1604 E VERLEA Drive have accessible units?
No, 1604 E VERLEA Drive does not have accessible units.
Does 1604 E VERLEA Drive have units with dishwashers?
Yes, 1604 E VERLEA Drive has units with dishwashers.
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