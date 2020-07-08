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Tempe, AZ
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1031 W LAIRD Street
Last updated April 26 2019 at 1:45 PM

1031 W LAIRD Street

1031 W Laird St · No Longer Available
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Location

1031 W Laird St, Tempe, AZ 85281
Gililland

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
pool
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
ALMOST TOTALLY REMOLDED HOME AND GUEST HOUSE. COMPLETE WITH TWO RANGES, TWO REFRIGERATORS, TWO KITCHEN SINKS.TILE FLOORING THROUGHOUT THE THE HOME AND GUEST HOUSE.GRANITE COUNTER TOPS IN BOTH KITCHENS AND BOTH BATHS.RECENTLY PAINTED, NEWER CEILING FANS IN BOTH,NEWER FAUCET'S, KITCHEN CABINETS. WASHER/DRYER, YOU WILL NOT BE DISAPPOINTED. PLEASE NOT PETS.VAULTED CEILING IN GUEST HOUSE.ABOUT TWO MILES TO ASU. CLOSE TO 202 & 10 FREEWAYPOOL SERVICE INCLUDED.POOL IS NOT FENCED. TENANT OCCUPIED .

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1031 W LAIRD Street have any available units?
1031 W LAIRD Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 1031 W LAIRD Street have?
Some of 1031 W LAIRD Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1031 W LAIRD Street currently offering any rent specials?
1031 W LAIRD Street is not currently offering any rent specials.
Is 1031 W LAIRD Street pet-friendly?
Yes, 1031 W LAIRD Street is pet friendly.
Does 1031 W LAIRD Street offer parking?
No, 1031 W LAIRD Street does not offer parking.
Does 1031 W LAIRD Street have units with washers and dryers?
Yes, 1031 W LAIRD Street offers units with in unit laundry.
Does 1031 W LAIRD Street have a pool?
Yes, 1031 W LAIRD Street has a pool.
Does 1031 W LAIRD Street have accessible units?
No, 1031 W LAIRD Street does not have accessible units.
Does 1031 W LAIRD Street have units with dishwashers?
Yes, 1031 W LAIRD Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.
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