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9190 E KIMBERLY Way
Last updated April 20 2020 at 9:29 AM

9190 E KIMBERLY Way

9190 East Kimberly Way · (480) 363-8714
COVID-19 Update
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Location

9190 East Kimberly Way, Scottsdale, AZ 85255
Ironwood Village

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,450

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 1626 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pool
pool table
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9190 E KIMBERLY Way have any available units?
9190 E KIMBERLY Way has a unit available for $3,450 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 9190 E KIMBERLY Way have?
Some of 9190 E KIMBERLY Way's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9190 E KIMBERLY Way currently offering any rent specials?
9190 E KIMBERLY Way isn't currently offering any rent specials.
Is 9190 E KIMBERLY Way pet-friendly?
No, 9190 E KIMBERLY Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 9190 E KIMBERLY Way offer parking?
No, 9190 E KIMBERLY Way does not offer parking.
Does 9190 E KIMBERLY Way have units with washers and dryers?
No, 9190 E KIMBERLY Way does not offer units with in unit laundry.
Does 9190 E KIMBERLY Way have a pool?
Yes, 9190 E KIMBERLY Way has a pool.
Does 9190 E KIMBERLY Way have accessible units?
No, 9190 E KIMBERLY Way does not have accessible units.
Does 9190 E KIMBERLY Way have units with dishwashers?
Yes, 9190 E KIMBERLY Way has units with dishwashers.
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