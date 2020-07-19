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Scottsdale, AZ
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8637 E SAN ALFREDO Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

8637 E SAN ALFREDO Drive

8637 East San Alfredo Drive · No Longer Available
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Location

8637 East San Alfredo Drive, Scottsdale, AZ 85258
McCormick Ranch

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
ceiling fan
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8637 E SAN ALFREDO Drive have any available units?
8637 E SAN ALFREDO Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 8637 E SAN ALFREDO Drive have?
Some of 8637 E SAN ALFREDO Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8637 E SAN ALFREDO Drive currently offering any rent specials?
8637 E SAN ALFREDO Drive is not currently offering any rent specials.
Is 8637 E SAN ALFREDO Drive pet-friendly?
No, 8637 E SAN ALFREDO Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 8637 E SAN ALFREDO Drive offer parking?
Yes, 8637 E SAN ALFREDO Drive offers parking.
Does 8637 E SAN ALFREDO Drive have units with washers and dryers?
No, 8637 E SAN ALFREDO Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 8637 E SAN ALFREDO Drive have a pool?
Yes, 8637 E SAN ALFREDO Drive has a pool.
Does 8637 E SAN ALFREDO Drive have accessible units?
No, 8637 E SAN ALFREDO Drive does not have accessible units.
Does 8637 E SAN ALFREDO Drive have units with dishwashers?
Yes, 8637 E SAN ALFREDO Drive has units with dishwashers.
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