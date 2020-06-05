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8188 E DEL CUARZO Drive
Last updated May 20 2020 at 12:30 AM

8188 E DEL CUARZO Drive

8188 East Del Cuarzo Drive · (415) 307-5993
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Location

8188 East Del Cuarzo Drive, Scottsdale, AZ 85258
McCormick Ranch

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,950

Click to see floorplan

3 Bed · 3 Bath · 1983 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
pool
coffee bar
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8188 E DEL CUARZO Drive have any available units?
8188 E DEL CUARZO Drive has a unit available for $1,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 8188 E DEL CUARZO Drive have?
Some of 8188 E DEL CUARZO Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8188 E DEL CUARZO Drive currently offering any rent specials?
8188 E DEL CUARZO Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 8188 E DEL CUARZO Drive pet-friendly?
No, 8188 E DEL CUARZO Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 8188 E DEL CUARZO Drive offer parking?
Yes, 8188 E DEL CUARZO Drive does offer parking.
Does 8188 E DEL CUARZO Drive have units with washers and dryers?
No, 8188 E DEL CUARZO Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 8188 E DEL CUARZO Drive have a pool?
Yes, 8188 E DEL CUARZO Drive has a pool.
Does 8188 E DEL CUARZO Drive have accessible units?
No, 8188 E DEL CUARZO Drive does not have accessible units.
Does 8188 E DEL CUARZO Drive have units with dishwashers?
Yes, 8188 E DEL CUARZO Drive has units with dishwashers.
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