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8165 E DEL CUARZO Drive
Last updated May 3 2020 at 3:35 AM

8165 E DEL CUARZO Drive

8165 East Del Cuarzo Drive · No Longer Available
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Location

8165 East Del Cuarzo Drive, Scottsdale, AZ 85258
McCormick Ranch

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
fireplace
furnished
carpet
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
furnished
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8165 E DEL CUARZO Drive have any available units?
8165 E DEL CUARZO Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 8165 E DEL CUARZO Drive have?
Some of 8165 E DEL CUARZO Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8165 E DEL CUARZO Drive currently offering any rent specials?
8165 E DEL CUARZO Drive is not currently offering any rent specials.
Is 8165 E DEL CUARZO Drive pet-friendly?
No, 8165 E DEL CUARZO Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 8165 E DEL CUARZO Drive offer parking?
Yes, 8165 E DEL CUARZO Drive offers parking.
Does 8165 E DEL CUARZO Drive have units with washers and dryers?
No, 8165 E DEL CUARZO Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 8165 E DEL CUARZO Drive have a pool?
No, 8165 E DEL CUARZO Drive does not have a pool.
Does 8165 E DEL CUARZO Drive have accessible units?
No, 8165 E DEL CUARZO Drive does not have accessible units.
Does 8165 E DEL CUARZO Drive have units with dishwashers?
Yes, 8165 E DEL CUARZO Drive has units with dishwashers.
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