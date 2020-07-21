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7938 E SOLANO Drive
Last updated September 4 2019 at 7:06 AM

7938 E SOLANO Drive

7938 East Solano Drive · No Longer Available
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Location

7938 East Solano Drive, Scottsdale, AZ 85250

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pool
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
pool
WELCOME HOME TO POPULAR WALDEN PLACE. A GREAT 3 BEDROOM, 3 FULL BATH PATIO HOME IN THE HEART OF SCOTTSDALE. STEPS FROM THE HAYDEN GREENBELT AND JUST MINUTES TO FASHION SQUARE, RESTAURANTS, OLD TOWN, PARKS AND SO MUCH MORE. VAULTED CEILINGS, TILE ENTRY, GRANITE COUNTERS IN KITCHEN, FIREPLACE IN LIVING ROOM, NEUTRAL TONES AND A SPACIOUS FLOORPLAN ALL MAKE THIS A GREAT PLACE TO CALL HOME. CHARMING BACKYARD WITH PRIVATE POOL. IF YOU WANT TO BE CLOSE TO THE BEST OF SCOTTSDALE, THIS IS IT. RENTAL TAX OF 1.75% WILL BE ADDED TO RENT EACH MONTH. CALL TO SEE THIS HOME SOON. APPLICATION FEES OF $50 PER ADULT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7938 E SOLANO Drive have any available units?
7938 E SOLANO Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7938 E SOLANO Drive have?
Some of 7938 E SOLANO Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7938 E SOLANO Drive currently offering any rent specials?
7938 E SOLANO Drive is not currently offering any rent specials.
Is 7938 E SOLANO Drive pet-friendly?
No, 7938 E SOLANO Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7938 E SOLANO Drive offer parking?
No, 7938 E SOLANO Drive does not offer parking.
Does 7938 E SOLANO Drive have units with washers and dryers?
No, 7938 E SOLANO Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 7938 E SOLANO Drive have a pool?
Yes, 7938 E SOLANO Drive has a pool.
Does 7938 E SOLANO Drive have accessible units?
No, 7938 E SOLANO Drive does not have accessible units.
Does 7938 E SOLANO Drive have units with dishwashers?
Yes, 7938 E SOLANO Drive has units with dishwashers.
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