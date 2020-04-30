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7862 E ASTER Drive
Last updated April 28 2020 at 7:20 AM

7862 E ASTER Drive

7862 East Aster Drive · (480) 329-6007
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Location

7862 East Aster Drive, Scottsdale, AZ 85260
Buenavante

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$6,300

Click to see floorplan

4 Bed · 3 Bath · 4555 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
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patio / balcony
refrigerator
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7862 E ASTER Drive have any available units?
7862 E ASTER Drive has a unit available for $6,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7862 E ASTER Drive have?
Some of 7862 E ASTER Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7862 E ASTER Drive currently offering any rent specials?
7862 E ASTER Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 7862 E ASTER Drive pet-friendly?
No, 7862 E ASTER Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7862 E ASTER Drive offer parking?
Yes, 7862 E ASTER Drive does offer parking.
Does 7862 E ASTER Drive have units with washers and dryers?
No, 7862 E ASTER Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 7862 E ASTER Drive have a pool?
Yes, 7862 E ASTER Drive has a pool.
Does 7862 E ASTER Drive have accessible units?
No, 7862 E ASTER Drive does not have accessible units.
Does 7862 E ASTER Drive have units with dishwashers?
Yes, 7862 E ASTER Drive has units with dishwashers.
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