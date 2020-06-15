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7708 E PEPPER TREE Lane
Last updated April 3 2020 at 1:54 PM

7708 E PEPPER TREE Lane

7708 East Pepper Tree Lane · (480) 495-9561
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Location

7708 East Pepper Tree Lane, Scottsdale, AZ 85250

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,900

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2 Bed · 3 Bath · 1366 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7708 E PEPPER TREE Lane have any available units?
7708 E PEPPER TREE Lane has a unit available for $1,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7708 E PEPPER TREE Lane have?
Some of 7708 E PEPPER TREE Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7708 E PEPPER TREE Lane currently offering any rent specials?
7708 E PEPPER TREE Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 7708 E PEPPER TREE Lane pet-friendly?
No, 7708 E PEPPER TREE Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7708 E PEPPER TREE Lane offer parking?
Yes, 7708 E PEPPER TREE Lane does offer parking.
Does 7708 E PEPPER TREE Lane have units with washers and dryers?
No, 7708 E PEPPER TREE Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 7708 E PEPPER TREE Lane have a pool?
Yes, 7708 E PEPPER TREE Lane has a pool.
Does 7708 E PEPPER TREE Lane have accessible units?
No, 7708 E PEPPER TREE Lane does not have accessible units.
Does 7708 E PEPPER TREE Lane have units with dishwashers?
Yes, 7708 E PEPPER TREE Lane has units with dishwashers.
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