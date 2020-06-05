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7552 N SAN MANUEL Road
Last updated April 3 2020 at 1:54 PM

7552 N SAN MANUEL Road

7552 North San Manuel Road · (415) 307-5993
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Location

7552 North San Manuel Road, Scottsdale, AZ 85258
McCormick Ranch

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$5,500

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2 Bed · 3 Bath · 1752 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
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recently renovated
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Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7552 N SAN MANUEL Road have any available units?
7552 N SAN MANUEL Road has a unit available for $5,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7552 N SAN MANUEL Road have?
Some of 7552 N SAN MANUEL Road's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7552 N SAN MANUEL Road currently offering any rent specials?
7552 N SAN MANUEL Road isn't currently offering any rent specials.
Is 7552 N SAN MANUEL Road pet-friendly?
No, 7552 N SAN MANUEL Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7552 N SAN MANUEL Road offer parking?
Yes, 7552 N SAN MANUEL Road does offer parking.
Does 7552 N SAN MANUEL Road have units with washers and dryers?
No, 7552 N SAN MANUEL Road does not offer units with in unit laundry.
Does 7552 N SAN MANUEL Road have a pool?
Yes, 7552 N SAN MANUEL Road has a pool.
Does 7552 N SAN MANUEL Road have accessible units?
No, 7552 N SAN MANUEL Road does not have accessible units.
Does 7552 N SAN MANUEL Road have units with dishwashers?
Yes, 7552 N SAN MANUEL Road has units with dishwashers.
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