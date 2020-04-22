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7489 E SOARING EAGLE Way
Last updated April 3 2020 at 1:55 PM

7489 E SOARING EAGLE Way

7489 East Soaring Eagle Way · (602) 826-0607
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Location

7489 East Soaring Eagle Way, Scottsdale, AZ 85266
Winfield

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$5,000

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3 Bed · 2 Bath · 2503 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
fireplace
bbq/grill
Unit Amenities
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patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7489 E SOARING EAGLE Way have any available units?
7489 E SOARING EAGLE Way has a unit available for $5,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7489 E SOARING EAGLE Way have?
Some of 7489 E SOARING EAGLE Way's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7489 E SOARING EAGLE Way currently offering any rent specials?
7489 E SOARING EAGLE Way isn't currently offering any rent specials.
Is 7489 E SOARING EAGLE Way pet-friendly?
No, 7489 E SOARING EAGLE Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7489 E SOARING EAGLE Way offer parking?
Yes, 7489 E SOARING EAGLE Way does offer parking.
Does 7489 E SOARING EAGLE Way have units with washers and dryers?
No, 7489 E SOARING EAGLE Way does not offer units with in unit laundry.
Does 7489 E SOARING EAGLE Way have a pool?
No, 7489 E SOARING EAGLE Way does not have a pool.
Does 7489 E SOARING EAGLE Way have accessible units?
No, 7489 E SOARING EAGLE Way does not have accessible units.
Does 7489 E SOARING EAGLE Way have units with dishwashers?
Yes, 7489 E SOARING EAGLE Way has units with dishwashers.
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