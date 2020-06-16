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5641 N 78th Way
Last updated April 4 2020 at 6:25 AM

5641 N 78th Way

5641 North 78th Way · (480) 991-4000
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Location

5641 North 78th Way, Scottsdale, AZ 85250

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$4,000

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3 Bed · 3 Bath · 2061 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
pool
hot tub
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
courtyard
parking
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garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5641 N 78th Way have any available units?
5641 N 78th Way has a unit available for $4,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 5641 N 78th Way have?
Some of 5641 N 78th Way's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5641 N 78th Way currently offering any rent specials?
5641 N 78th Way isn't currently offering any rent specials.
Is 5641 N 78th Way pet-friendly?
No, 5641 N 78th Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 5641 N 78th Way offer parking?
Yes, 5641 N 78th Way does offer parking.
Does 5641 N 78th Way have units with washers and dryers?
No, 5641 N 78th Way does not offer units with in unit laundry.
Does 5641 N 78th Way have a pool?
Yes, 5641 N 78th Way has a pool.
Does 5641 N 78th Way have accessible units?
No, 5641 N 78th Way does not have accessible units.
Does 5641 N 78th Way have units with dishwashers?
Yes, 5641 N 78th Way has units with dishwashers.
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