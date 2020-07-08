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Scottsdale, AZ
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2702 N 60TH Street
Last updated December 2 2019 at 4:52 PM

2702 N 60TH Street

2702 North 60th Street · No Longer Available
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Location

2702 North 60th Street, Scottsdale, AZ 85257

Amenities

dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
walk in closets
gym
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
sauna
THIS IS A GORGEOUS IMMACULATE PROPERTY. OWNERS FOUND THEIR DREAM HOME & SHORTLY AFTER MOVING IN THEY HAVE BEEN TRANSFERRED..THEIR LOSS IS YOUR GAIN!! BEAUTIFULLY RENOVATED FROM TOP TO BOTTOM IN 2019. ONLY QUALITY MATERIALS WERE USED & EVERY SURFACE HAS BEEN TOUCHED TO BRING THIS HOME INTO THE CURRENT TRENDS. THE MASTER SUITE WAS RECONFIGURED TO PROVIDE AN ENORMOUS BEDROOM & HUGE ELEGANT BATHROOM WITH A SPECTACULAR WALK IN CLOSET. WONDERFUL SPLIT BEDROOM PLAN & KITCHEN OPEN TO THE LARGE FAMILY ROOM. IN ADDITION THERE IS A LARGE LIVING ROOM/DINING ROOM COMBINATION. 2 COVERED & 1 UNCOVERED PARKING SPACES, YOUR OWN PRIVATE STORAGE SHED & AN OUTSIDE ENTERTAINING AREA THAT IS COMPLETE WITH PAVERS. ADDITIONAL FEATURES ARE CUSTOM WINDOW COVERINGS, NEW HVAC UNIT AS OF JULY 2019, INSIDE LAUNDRY, UPSCALE CEILING FANS AND LIGHTING, NEW DUAL PANE WINDOWS IN 2019 AND UPGRADED STAINLESS APPLIANCES.VILLA SOLANO OFFERS A COMMUNITY POOL, SAUNA, FITNESS ROOM AND CLUBHOUSE. THE PROPERTY IS LOCATED ON A QUIET STREET WITHIN MINUTES TO THE CENTER OF OLD TOWN, ARCADIA OR THE AIRPORT..THE BEST OF ALL WORLDS. COME SEE THIS SPECIAL PROPERTY TODAY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2702 N 60TH Street have any available units?
2702 N 60TH Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 2702 N 60TH Street have?
Some of 2702 N 60TH Street's amenities include dishwasher, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2702 N 60TH Street currently offering any rent specials?
2702 N 60TH Street is not currently offering any rent specials.
Is 2702 N 60TH Street pet-friendly?
No, 2702 N 60TH Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 2702 N 60TH Street offer parking?
Yes, 2702 N 60TH Street offers parking.
Does 2702 N 60TH Street have units with washers and dryers?
No, 2702 N 60TH Street does not offer units with in unit laundry.
Does 2702 N 60TH Street have a pool?
Yes, 2702 N 60TH Street has a pool.
Does 2702 N 60TH Street have accessible units?
No, 2702 N 60TH Street does not have accessible units.
Does 2702 N 60TH Street have units with dishwashers?
Yes, 2702 N 60TH Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
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