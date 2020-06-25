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14510 N 91ST Place
Last updated April 8 2019 at 1:34 AM

14510 N 91ST Place

14510 North 91st Place · No Longer Available
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Location

14510 North 91st Place, Scottsdale, AZ 85260

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
GORGEOUS, REMODELED 3 BED 2 BATH, 2 CAR GARAGE PATIO HOME LOCATED IN THE HIGHLY DESIRED SCOTTSDALE VISTA NORTH TOWNHOME COMMUNITY. FABULOUS FEATURES INCLUDE NEW TILE FLOORING, NEW CARPET, NEW CABINETS, GRANITE COUNTERS, STAINLESS APPLIANCES, CEILING FANS THROUGHOUT, ALL APPLIANCES INCLUDED, EPOXY GARAGE FLOORS AND A WONDERFUL PRIVATE BACK YARD & PATIO AREA WHICH BACKS TO THE COMMUNITY POOL. MASTER BATHROOM IS ADA COMPLIANT. IDEALLY LOCATED TO SHOPPING, DINING, SCHOOLS AND THE 101 FREEWAY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14510 N 91ST Place have any available units?
14510 N 91ST Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 14510 N 91ST Place have?
Some of 14510 N 91ST Place's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14510 N 91ST Place currently offering any rent specials?
14510 N 91ST Place is not currently offering any rent specials.
Is 14510 N 91ST Place pet-friendly?
No, 14510 N 91ST Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 14510 N 91ST Place offer parking?
Yes, 14510 N 91ST Place offers parking.
Does 14510 N 91ST Place have units with washers and dryers?
No, 14510 N 91ST Place does not offer units with in unit laundry.
Does 14510 N 91ST Place have a pool?
Yes, 14510 N 91ST Place has a pool.
Does 14510 N 91ST Place have accessible units?
No, 14510 N 91ST Place does not have accessible units.
Does 14510 N 91ST Place have units with dishwashers?
Yes, 14510 N 91ST Place has units with dishwashers.
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