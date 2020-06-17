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12902 E CORRINE Drive
Last updated April 20 2020 at 9:29 AM

12902 E CORRINE Drive

12902 East Corrine Drive · (602) 315-8749
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Location

12902 East Corrine Drive, Scottsdale, AZ 85259
Scottsdale Mountain

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$10,000

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4 Bed · 5 Bath · 4590 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
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furnished
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oven
patio / balcony
refrigerator
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12902 E CORRINE Drive have any available units?
12902 E CORRINE Drive has a unit available for $10,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 12902 E CORRINE Drive have?
Some of 12902 E CORRINE Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12902 E CORRINE Drive currently offering any rent specials?
12902 E CORRINE Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 12902 E CORRINE Drive pet-friendly?
No, 12902 E CORRINE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 12902 E CORRINE Drive offer parking?
Yes, 12902 E CORRINE Drive does offer parking.
Does 12902 E CORRINE Drive have units with washers and dryers?
No, 12902 E CORRINE Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 12902 E CORRINE Drive have a pool?
Yes, 12902 E CORRINE Drive has a pool.
Does 12902 E CORRINE Drive have accessible units?
No, 12902 E CORRINE Drive does not have accessible units.
Does 12902 E CORRINE Drive have units with dishwashers?
Yes, 12902 E CORRINE Drive has units with dishwashers.
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