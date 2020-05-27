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Scottsdale, AZ
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12210 N 67TH Street
Last updated June 15 2019 at 11:11 AM

12210 N 67TH Street

12210 North 67th Street · No Longer Available
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Location

12210 North 67th Street, Scottsdale, AZ 85254

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
fire pit
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12210 N 67TH Street have any available units?
12210 N 67TH Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 12210 N 67TH Street have?
Some of 12210 N 67TH Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12210 N 67TH Street currently offering any rent specials?
12210 N 67TH Street is not currently offering any rent specials.
Is 12210 N 67TH Street pet-friendly?
No, 12210 N 67TH Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 12210 N 67TH Street offer parking?
Yes, 12210 N 67TH Street offers parking.
Does 12210 N 67TH Street have units with washers and dryers?
No, 12210 N 67TH Street does not offer units with in unit laundry.
Does 12210 N 67TH Street have a pool?
Yes, 12210 N 67TH Street has a pool.
Does 12210 N 67TH Street have accessible units?
No, 12210 N 67TH Street does not have accessible units.
Does 12210 N 67TH Street have units with dishwashers?
Yes, 12210 N 67TH Street has units with dishwashers.
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