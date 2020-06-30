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Scottsdale, AZ
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11434 E SWEETWATER Avenue
Last updated June 3 2020 at 10:20 PM

11434 E SWEETWATER Avenue

11434 East Sweetwater Avenue · No Longer Available
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Location

11434 East Sweetwater Avenue, Scottsdale, AZ 85259
Ancala

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
bathtub
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11434 E SWEETWATER Avenue have any available units?
11434 E SWEETWATER Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 11434 E SWEETWATER Avenue have?
Some of 11434 E SWEETWATER Avenue's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11434 E SWEETWATER Avenue currently offering any rent specials?
11434 E SWEETWATER Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 11434 E SWEETWATER Avenue pet-friendly?
No, 11434 E SWEETWATER Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 11434 E SWEETWATER Avenue offer parking?
Yes, 11434 E SWEETWATER Avenue offers parking.
Does 11434 E SWEETWATER Avenue have units with washers and dryers?
No, 11434 E SWEETWATER Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 11434 E SWEETWATER Avenue have a pool?
Yes, 11434 E SWEETWATER Avenue has a pool.
Does 11434 E SWEETWATER Avenue have accessible units?
No, 11434 E SWEETWATER Avenue does not have accessible units.
Does 11434 E SWEETWATER Avenue have units with dishwashers?
Yes, 11434 E SWEETWATER Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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