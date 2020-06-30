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Phoenix, AZ
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8730 N 42nd Avenue
Last updated January 15 2020 at 12:44 AM

8730 N 42nd Avenue

8730 North 42nd Avenue · No Longer Available
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Location

8730 North 42nd Avenue, Phoenix, AZ 85051

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8730 N 42nd Avenue have any available units?
8730 N 42nd Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 8730 N 42nd Avenue have?
Some of 8730 N 42nd Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8730 N 42nd Avenue currently offering any rent specials?
8730 N 42nd Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 8730 N 42nd Avenue pet-friendly?
Yes, 8730 N 42nd Avenue is pet friendly.
Does 8730 N 42nd Avenue offer parking?
Yes, 8730 N 42nd Avenue offers parking.
Does 8730 N 42nd Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 8730 N 42nd Avenue offers units with in unit laundry.
Does 8730 N 42nd Avenue have a pool?
No, 8730 N 42nd Avenue does not have a pool.
Does 8730 N 42nd Avenue have accessible units?
No, 8730 N 42nd Avenue does not have accessible units.
Does 8730 N 42nd Avenue have units with dishwashers?
Yes, 8730 N 42nd Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.
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How much should you be paying for rent?

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