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8625 S 51ST Street
Last updated September 25 2019 at 7:27 AM

8625 S 51ST Street

8625 South 51st Street · No Longer Available
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Location

8625 South 51st Street, Phoenix, AZ 85044

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8625 S 51ST Street have any available units?
8625 S 51ST Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 8625 S 51ST Street have?
Some of 8625 S 51ST Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8625 S 51ST Street currently offering any rent specials?
8625 S 51ST Street is not currently offering any rent specials.
Is 8625 S 51ST Street pet-friendly?
No, 8625 S 51ST Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 8625 S 51ST Street offer parking?
No, 8625 S 51ST Street does not offer parking.
Does 8625 S 51ST Street have units with washers and dryers?
No, 8625 S 51ST Street does not offer units with in unit laundry.
Does 8625 S 51ST Street have a pool?
Yes, 8625 S 51ST Street has a pool.
Does 8625 S 51ST Street have accessible units?
No, 8625 S 51ST Street does not have accessible units.
Does 8625 S 51ST Street have units with dishwashers?
Yes, 8625 S 51ST Street has units with dishwashers.
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