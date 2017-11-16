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Phoenix, AZ
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7004 S 58th Ave
Last updated November 8 2019 at 12:55 PM

7004 S 58th Ave

7004 South 58th Avenue · No Longer Available
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Location

7004 South 58th Avenue, Phoenix, AZ 85339
Cottonfields

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
playground
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
7004 S 58th Ave Available 11/18/19 3 BEDROOM WITH POOL IN GATED COMMUNITY - AVAILABLE FOR MOVE IN NOV 18TH. BEAUTIFUL 3 BERDROOM 2 BATH SPLIT FLOORPLAN WITH OVER 2200 SQUARE FEET! FORMAL ENTRY WITH 16 IN TILE IN ALL THE RIGHT PLACES. FORMAL LIVING ROOM, FAMILY ROOM WITH BUILT IN ENTERTAINMENT NICHE AND FIREPLACE OPENS TO LARGE KITCHEN WITH CHERRY OAK CABIENTS, GRANITE COUNTERS, ISLAND AND STAINLESS STEEL AND BLACK APPLIANCES. 10 FOOT CEILINGS. LARGE BEDROOMS WITH SPACIOUS CLOSETS. MASTER SUITE SPLIT WITH EXIT TO PATIO/POOL AND VIEWS OF GOLF COURSE. MASTER BATH HAS BEAUTIFUL CUSTOM INLAID TILE DESIGNS, SEPARATE GARDEN TUB AND GLASS ENCLOSED SHOWER/DOUBLE SINKS. TONS OF STORAGE SPACE THROUGHOUT. INSIDE LAUNDRY. 3 CAR GARAGE. RESORT STYLE BACKYARD WITH COVERED PATIO AND BEAUTIFUL POOL, TREES AND VIEW FENCING POOL SERVICE INCLUDED. EASY CARE DESERT LANDSCAPING FRONT AND BACK. ALL THIS IN THE GATED COTTONFIELDS COMMUNITY JUST STEPS FROM HIKING/BIKING//LAKE/ AND MOUNTAIN VIEWS. TONS OF HOME FOR THE PRICE IN PRIVATE COMMUNITY WITH OPEN PARK AREAS, PLAYGROUND AND LAKE WITH BEAUTIFUL VIEWS OF SURROUNDING MOUNTAINS. TENANT TO VERIFY SCHOOLS. PETS ON OWNER APPROVAL/NO RESTRICTED BREEDS. NOTE: POOL IS NOT FENCED. TENANT TO SHOW PROOF OF RENTERS INSURANCE. SEC DEP $1600, CLEANING DEP 200, AND 75 REKEY FEE. TENANT OCCUPIED, PLS DO NOT DISTURB OCCUPANT. TENANT PAYS ADDITIONAL 2.3% RENTAL TAX MONTHLY.

(RLNE3967348)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7004 S 58th Ave have any available units?
7004 S 58th Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 7004 S 58th Ave have?
Some of 7004 S 58th Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7004 S 58th Ave currently offering any rent specials?
7004 S 58th Ave is not currently offering any rent specials.
Is 7004 S 58th Ave pet-friendly?
Yes, 7004 S 58th Ave is pet friendly.
Does 7004 S 58th Ave offer parking?
Yes, 7004 S 58th Ave offers parking.
Does 7004 S 58th Ave have units with washers and dryers?
Yes, 7004 S 58th Ave offers units with in unit laundry.
Does 7004 S 58th Ave have a pool?
Yes, 7004 S 58th Ave has a pool.
Does 7004 S 58th Ave have accessible units?
No, 7004 S 58th Ave does not have accessible units.
Does 7004 S 58th Ave have units with dishwashers?
Yes, 7004 S 58th Ave has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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