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5921 W CHARLOTTE Drive
Last updated January 29 2020 at 6:18 AM

5921 W CHARLOTTE Drive

5921 West Charlotte Drive · No Longer Available
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Location

5921 West Charlotte Drive, Phoenix, AZ 85310

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
garage
fireplace
microwave
Unit Amenities
fireplace
microwave
patio / balcony
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5921 W CHARLOTTE Drive have any available units?
5921 W CHARLOTTE Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 5921 W CHARLOTTE Drive have?
Some of 5921 W CHARLOTTE Drive's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5921 W CHARLOTTE Drive currently offering any rent specials?
5921 W CHARLOTTE Drive is not currently offering any rent specials.
Is 5921 W CHARLOTTE Drive pet-friendly?
No, 5921 W CHARLOTTE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 5921 W CHARLOTTE Drive offer parking?
Yes, 5921 W CHARLOTTE Drive offers parking.
Does 5921 W CHARLOTTE Drive have units with washers and dryers?
No, 5921 W CHARLOTTE Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 5921 W CHARLOTTE Drive have a pool?
No, 5921 W CHARLOTTE Drive does not have a pool.
Does 5921 W CHARLOTTE Drive have accessible units?
No, 5921 W CHARLOTTE Drive does not have accessible units.
Does 5921 W CHARLOTTE Drive have units with dishwashers?
No, 5921 W CHARLOTTE Drive does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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