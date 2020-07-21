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5709 E GELDING Drive
Last updated July 17 2020 at 8:30 AM

5709 E GELDING Drive

5709 East Gelding Drive · (602) 942-4200
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Location

5709 East Gelding Drive, Phoenix, AZ 85254

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,795

4 Bed · 3 Bath · 2324 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
recently renovated
fireplace
microwave
carpet
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5709 E GELDING Drive have any available units?
5709 E GELDING Drive has a unit available for $2,795 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 5709 E GELDING Drive have?
Some of 5709 E GELDING Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5709 E GELDING Drive currently offering any rent specials?
5709 E GELDING Drive is not currently offering any rent specials.
Is 5709 E GELDING Drive pet-friendly?
No, 5709 E GELDING Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 5709 E GELDING Drive offer parking?
No, 5709 E GELDING Drive does not offer parking.
Does 5709 E GELDING Drive have units with washers and dryers?
No, 5709 E GELDING Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 5709 E GELDING Drive have a pool?
No, 5709 E GELDING Drive does not have a pool.
Does 5709 E GELDING Drive have accessible units?
No, 5709 E GELDING Drive does not have accessible units.
Does 5709 E GELDING Drive have units with dishwashers?
Yes, 5709 E GELDING Drive has units with dishwashers.
Interested in 5709 E GELDING Drive?
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