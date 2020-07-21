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5623 E ASTER Drive
Last updated September 15 2019 at 10:54 AM

5623 E ASTER Drive

5623 East Aster Drive · No Longer Available
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Location

5623 East Aster Drive, Phoenix, AZ 85254

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
pool
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
garage
MOVE-IN READY!! AWESOME 4 BEDROOM HOME WITH SPARKLING POOL! NEW CARPET, NEW PAINT, NEWER A/C UNIT. LARGE FAMILY ROOM WITH FIREPLACE. HUGE LIVING ROOM AND DINING ROOM. 2 CAR GARAGE WITH BUILT IN CABINETRY PLUS 11.6 X 5' STORAGE ROOM. LIGHT AND BRIGHT KITCHEN LOOKS OUT TO BEAUTIFUL YARD. GOOD-SIZED MASTER SUITE WITH SLIDING DOOR TO COVERED PATIO. GREAT NEIGHBORHOOD CLOSE TO KEIRLAND, ORANGE TREE GOLF COURSE, PV MALL, MAYO CLINIC & ENTERTAINMENT. EASY ACCESS TO LOOP 101 AND SR-51. THIS ONE WON'T LAST!******OWNER SAYS ABSOLUTELY NO PETS OTHER THAN ASSISTIVE ANIMALS******

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5623 E ASTER Drive have any available units?
5623 E ASTER Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 5623 E ASTER Drive have?
Some of 5623 E ASTER Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5623 E ASTER Drive currently offering any rent specials?
5623 E ASTER Drive is not currently offering any rent specials.
Is 5623 E ASTER Drive pet-friendly?
No, 5623 E ASTER Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 5623 E ASTER Drive offer parking?
Yes, 5623 E ASTER Drive offers parking.
Does 5623 E ASTER Drive have units with washers and dryers?
No, 5623 E ASTER Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 5623 E ASTER Drive have a pool?
Yes, 5623 E ASTER Drive has a pool.
Does 5623 E ASTER Drive have accessible units?
No, 5623 E ASTER Drive does not have accessible units.
Does 5623 E ASTER Drive have units with dishwashers?
Yes, 5623 E ASTER Drive has units with dishwashers.
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